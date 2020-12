Gmail é novamente afetado por problemas técnicos nesta terça

O serviço do Gmail foi novamente afetado por problemas técnicos nesta terça-feira (15), um dia depois de uma interrupção geral sofrida pelo Google em várias partes do mundo.

"Estamos a par de um problema com o Gmail que afeta um subconjunto importante de usuários", declarou o gigante da internet às 21h29 GMT. Os usuários afetados "conseguem acessar o Gmail, mas observam problemas, como a emissão de mensagens de erro, longo tempo de espera e/ou comportamentos incomuns", detalhou.

Os problemas também haviam sido denunciados por mais de 15 mil internautas até as 22h GMT no site especializado Downdetector. Outros serviços do grupo, como seu mecanismo de buscas, o serviço de geolocalização Google Maps e o YouTube não foram afetados. Com informações da AFP.