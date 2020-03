Goiás, Brasil e Atlético-GO avançam à 3ª fase da Copa do Brasil

Mais três clubes garantiram vaga na terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (4) à noite: Goiás, Brasil-RS com vitórias e o Atlético-GO nos pênaltis. Cada um também embolsou a premiação de R$ 1,5 milhão oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na fase da competição, os confrontos são disputados em partida única e, em caso de empate nos 90 minutos, a decisão vai para os pênaltis.



O Goiás garantiu sua vaga ao vencer o Santo André, por 2x0, mesmo atuando no Estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. Os gols foram anotados por Rafael Vaz, de cabeça, e Rafael Bessa, de pênalti. O time goiano vai pegar na próxima fase o ganhador do duelo entre Vasco e ABC, nesta quinta-feira, no Maracanã, no Rio.



O Brasil de Pelotas confirmou sua vaga em casa, ao bater por 1x0 o Manaus no estádio Bento Freitas. O gol da vitória foi anotado por Lázaro, ainda no primeiro tempo. Na terceira fase o time gaúcho vai enfrentar o Brusque, que despachou o Remo por 5x1.



No estádio Olímpico, de Goiânia, Atlético-GO e Santa Cruz empataram por 1x1. Renato Kayser abriu o placar para o time da casa, mas Patrick Nonato empatou. Na disputa dos pênaltis, o time goiano levou a vaga, ao vencer a disputa por 4x3. O seu adversário da terceira fase está definido: o São José-RS, que eliminou a Chapecoense nos pênaltis após empate sem gols.



No Maracanã, o Fluminense confirmou sua vaga, ao bater o Botafogo-PB por 2x0, com gols de Marcos Paulo e Nenê, de pênalti. Agora vai medir forças com o Figueirense-SC, que eliminou o Vitória-ES, por 1x0, no Espírito Santo.



Em Varginha, o Cruzeiro empatou por 1x1 com o Boa Esporte e precisou da disputa de pênaltis para confirmar a vaga por 5x4. No tempo normal, João Lucas fez o gol cruzeirense no primeiro tempo, mas Claudeci empatou no segundo tempo. Na terceira fase, o Cruzeiro vai enfrentar o CRB que eliminou o Paysandu nos pênaltis, após empate por 1x1 no tempo normal.



Só restam mais três vagas, que serão preenchidas após os três confrontos de segunda fase, que serão disputados nesta quinta-feira. Daí estarão confirmados os 20 classificados e definidos os dez confrontos da terceira fase.



O sorteio para definir mando de campo vai acontecer nesta quinta-feira na sede da CBF. Agora serão dois jogos: ida e volta



Confira os jogos restantes da 2ª fase:



Quarta-feira



*Fluminense 2 x 0 Botafogo-PB



Santo André 0 x 2 Goiás *



*Brasil de Pelotas 1 x 0 Manaus



*Atlético-GO 1 (4) x (3)1 Santa Cruz



Boa Esporte 1 (4) x (5)1 Cruzeiro *



*Classificados à 3.ª fase



Quinta-feira



19h15



Vitória x Lagarto-SE



20h



Operário-PR x América-MG



21h30



Vasco x ABC