'Gol do Ceará no início dificultou o nosso jogo', analisa Ernando

O torcedor do Bahia está de cabeça inchada só de ouvir falar do Ceará. Na noite deste domingo (23), o Esquadrão perdeu o terceiro de quatro confrontos que teve com o alvinegro na temporada. Para piorar, sofreu também a primeira derrota no Brasileirão e viu escapar a chance de se manter no G4, ocupando a oitava posição.

Capitão da equipe, o zagueiro Ernando lamentou o resultado no Castelão. Para ele, o gol marcado pelo Ceará logo no início dificultou a estratégia montada pelo Bahia para a partida.

“O gol no início dificultou o nosso jogo. A nossa equipe veio com a proposta de ficar com a bola, impor o nosso jogo e eles apostaram no contra-ataque. No segundo tempo voltamos melhor, tivemos o controle ofensivo. Eu tive uma chance ali na bola parada, mas no intuito de empatar a gente deu chance para eles ampliarem o placar. A gente lamenta, queríamos sair daqui com pelo menos um ponto, mas agora temos dois jogos difíceis para recuperar”, analisou Ernando.

O zagueiro falou ainda sobre as dificuldades que o time tem apresentado na bola aérea. Pelo terceiro jogo seguido, o Esquadrão sofreu gol pelo alto.

"As últimas partidas a gente vem sofrendo nesse aspecto, é trabalhar para aprimorar, atacar mais a bola para não tomar esse gol de bola parada. Também se conscientizar de que temos que propor mais o jogo para não sofrer com essas jogadas”, afirmou ele.

O Bahia volta a entrar em campo no próximo sábado (29), quando recebe o Palmeiras, às 19h, no estádio de Pituaçu, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.