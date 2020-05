Gol obrigará uso de máscaras em todos os seus voos a partir de 10 de maio

A Gol Linhas Aéreas vai exigir que todos os passageiros utilizem máscaras de proteção em todos os voos operados pela empresa. A medida entra em vigor a partir do dia 10 de maio e também vale para funcionários.

Segundo a companhia aérea, haverá orientação a todos que têm vôo marcado pela Gol para que os passageiros saibam como confeccionar as próprias máscaras, já que as cirúrgicas, que são descartáveis, estão em falta nas farmácias e têm sido destinadas aos profissionais de saúde.

“Nossos levantamentos realizados nos últimos dias mostram que mais de 90% das pessoas que embarcam nos aviões da companhia já usam máscaras. Nosso objetivo maior é que todos a bordo tenham segurança. Aproveitamos para ressaltar que os nossos já rigorosos padrões de sanitização foram intensificados nos últimos meses", afirma Paulo Kakinoff, presidente da Gol.

Com a pandemia do novo coronavírus, os funcionários da Gol já fazem uso de luvas e máscaras, e disppnibilizam álcool em gel para a tripulação e passageiros nas aeronaves, que também receberam uma intensificação na higienização, com uso de desinfetante de grau hospitalar.

A Gol irá disponibilizar um manual sobre a confecção de máscaras caseiras em seu site www.voegol.com.br e redes sociais. Dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone da Central de Relacionamento: 0300 115 2121.