Golaço de Lamela leva o Prêmio Puskás de gol mais bonito; veja

O gol mais bonito da temporada 2020/2021 é de Erik Lamela. O argentino foi o autor da pintura vencedora Prêmio Puskás, anunciado nesta segunda-feira (17) durante a cerimônia The Best, organizada pela Fifa. O tcheco Patrik Schick e o iraniano Medhi Taremi também eram finalistas da categoria.

O gol de Lamela foi marcado quando ele ainda defendia o Tottenham - o meia atualmente defende o Sevilla. O toque de letra, dentro da área, aconteceu durante o clássico contra o Arsenal, no dia 14 de março de 2021, pelo Campeonato Inglês. Os Spurs acabaram derrotados naquele duelo por 2x1.

O iraniano Taremi concorria com uma linda bicicleta anotada no duelo do Porto contra o Chelsea, pela partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões 2020/2021, em abril.

Já Schick estava no páreo graças a um chutaço do meio de campo, feito no confronto da República Tcheca contra a Escócia, no dia 14 de junho, durante a última Eurocopa.