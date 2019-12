Goleiro alemão é suspenso por 4 jogos após entrada brutal

O goleiro Alexander Nübel, do Schalke 04, foi suspenso por quatro jogos no Campeonato Alemão pela sua perigosa e brutal entrada em Mijat Gacinovic, do Eintracht Frankfurt, durante partida disputada no último domingo e vencida pelo clube de Gelsenkirchen por 1x0.

Aos 21 minutos do segundo tempo, Gacinovic foi lançado em velocidade, correu na direção da bola, enquanto Nübel saía de sua meta. Na tentativa de interceptar a bola, acertou o jogador adversário na altura do peito. O goleiro foi expulso e o atacante precisou ser substituído.

Schalke goalkeeper Alexander Nubel was issued with a straight red card after connecting with a leaping kick to the chest of onrushing Eintracht Frankfurt’s midfielder Mijat Gacinovic pic.twitter.com/0HJYCt9f0n — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) December 16, 2019

Além de ter sido suspenso, Nübel também recebeu uma multa de 12 mil euros (aproximadamente R$ 54 mil), imposta pelo tribunal esportivo da Federação Alemã de Futebol nesta terça-feira.

Atingido, o jogador sérvio foi retirado do campo com boca ensanguentada. Depois, se diagnosticou ferimentos nas costelas. Nübel pediu desculpas após o jogo para Gacinovic, que o aceitou, como escreveu em mensagem publicada no seu perfil no Instagram. "Infelizmente, essas colisões acontecem às vezes na batalha pela bola", disse.

O goleiro reserva Markus Schubert, que estreou no Campeonato Alemão após a expulsão do titular contra o Frankfurt, deverá ser o escalado nos jogos contra o Wolfsburg, o Freiburg, o Borussia Mönchengladbach e o Bayern de Munique.