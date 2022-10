Goleiro Bruno declara voto em Bolsonaro: 'País da hipocrisia'

O goleiro Bruno Souza, condenado pela morte de Eliza Samudio, publicou um vídeo na sexta-feira (7) em que declara apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Bruno diz que o político está "fazendo um bom trabalho".

"Hoje me perguntaram se eu sou 13 ou se eu sou 22. Eu, pessoal, eu sou a favor de um país justo, que seja um país honesto, sabe. E eu coloco é na balança aquilo que foi feito durante todo esse tempo aí, e eu sei que o 22 está fazendo um bom trabalho, no meu modo de pensar, minha opinião. Então é isso, e ponto final", diz ele na mensagem.

Ainda no tema, Bruno lembra as condenações do petista Lula, que disputa o segundo turno com Bolsonaro. As condenações, que aconteceram no âmbito da operação Lava Jato, foram anuladas em março de 2021 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou parcialidade e suspeição do juiz Sergio Moro no caso.

"Mas eu acho que é um país da hipocrisia tão grande, um jogo de interesse tão grande, porque uma pessoa que foi condenada, ela volta a liderar um país. Ela perdeu em todas as instâncias e volta a liderar o país, e não cumpriu a pena, e não foi inocentada, não foi inocentada. Então, o que quero dizer é o seguinte: eu cumpri a minha pena e cumpro com as minhas obrigações. E eu acho que eu também teria o direito de voltar e exercer a minha profissão, é isso. Entendeu, pessoal? Esse é o meu ponto de vista, é o que eu acho, é o que eu penso", afirmou.

No vídeo de 11 minutos, ele ainda comemora a revogação de um pedido de prisão por não pagar pensão. A duração do vídeo é de 11 minutos.