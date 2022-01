Goleiro Caíque, do Vitória, testa positivo para covid-19

O goleiro Caíque, do Vitória, testou positivo para a covid-19. Segundo o clube, o jogador está assintomático e cumpre isolamento social. Ele fará um segundo exame nesta quinta-feira (6), como contraprova.

Além de Caíque, Dado Cavalcanti, técnico do rubro-negro, tem à disposição no elenco os goleiros Lucas Arcanjo e Yuri, além de João Cabral, que está na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Na última segunda-feira (3), o Vitória iniciou os trabalhos para a temporada 2022. A primeira competição que será disputada pelo Leão no ano é o Campeonato Baiano. A estreia do time será contra a Juazeirense, no dia 16, às 16h, no Barradão.