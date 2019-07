Goleiro da Juazeirense busca segundo acesso consecutivo

O caminho para a Juazeirense até as quartas de final da Série foi tudo, menos tranquilo. Tanto na fase de 16-avos quanto nas oitavas de final do certame, o Cancão precisou passar pela loteria dos pênaltis para conseguir as classificações.

Nas duas ocasiões, brilhou a estrela do goleiro Gleibson, que tomou a camisa um para si no início da Série D e não largou mais. O arqueiro de 32 anos busca o seu segundo acesso consecutivo para a terceirona. Na última temporada, ele defendia a meta do Ferroviário, atual líder do grupo A da Série C.

“Tive momentos maravilhosos no Ferroviário, principalmente na partida do acesso contra o Campinense, onde fiz uma defesa aos 44 minutos do segundo tempo e pude ajudar no acesso”, lembrou o camisa 1.

Na Juazeirense, ele segue fazendo boas defesas e sendo decisivo. Ou melhor, fundamental: na partida contra o Iporá, pegou uma bicicleta que veio a queima-roupa dentro da pequena área. A defesa foi importante para manter o resultado em 0x0, que levou o jogo para a marca da cal, onde Gleibson novamente foi decisivo pegando duas cobranças.

A Juazeirense venceu os goianos por 4x3 e avançou para as quartas de final para enfrentar o Brusque, time com a melhor campanha da Série D. Experiente no assunto, Gleibson prega sabedoria e vontade para conseguir o segundo acesso da história do Cancão de Fogo.

"Vão ser dois grandes jogos. Vontade não pode faltar até por que vale um acesso e estamos jogando a primeira partida em casa", comentou o goleiro em entrevista.

A Juazeirense volta a campo na próxima segunda-feira (15), em pleno aniversário da cidade de Juazeiro. O jogo é dentro de casa, no Adauto Moraes, onde a Juazeirense está invicta na competição: em cinco jogos, foram quatro vitória e um empate. Além disso, a Juazeirense tomou apenas um gol dentro de sua casa.

