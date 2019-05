Goleiro do Vitória é convocado por Tite para a Seleção Brasileira

Um garoto, promessa da base do Vitória, vai representar o rubro-negro na preparação da Seleção Brasileira para a Copa América, que começa no dia 14 de junho com Brasil x Bolívia, no Morumbi, às 21h30.

O técnico Tite convocou nesta segunda-feira (20) dez jovens para completar os treinamentos na Granja Comary, que começam nesta quinta-feira, 23 de maio. O goleiro Yuri Sena, do Leão, está entre eles.

Yuri tem 18 anos e 1,90 metro de altura. Em 2017 ele foi convocado pelo técnico Carlos Amadeu, ex-Vitória, para a disputa do Mundial Sub-17, na Índia, em que o Brasil terminou em terceiro lugar.

Em 2019 ele já foi convocado pelo técnico André Jardine para a seleção sub-18, nova categoria da base lançada pela CBF. No rubro-negro ele é titular da equipe sub-20.

Yuri e os outros nove garotos foram chamados para cobrir a ausência de atletas como o goleiro Alisson e Roberto Firmino, do Liverpool, que jogarão a final da Liga dos Campeões no dia 1º de junho e só se apresentarão depois disso.

Confira os dez convocados:

GOLEIROS

Phelipe (Grêmio) - 20 anos

Yuri Sena (Vitória) - 18 anos

LATERAL-DIREITO

Weverton (Cruzeiro) - 19 anos

LATERAL-ESQUERDO

Ramon (Flamengo) - 18 anos

ZAGUEIROS

Morato (São Paulo) - 18 anos

Bruno Fuchs (Internacional) - 20 anos

MEIO-CAMPISTAS

Rodrigo Nestor (São Paulo) - 18 anos

Alan (Palmeiras) - 19 anos

Gui Azevedo (Grêmio) - 18 anos

ATACANTE

Martinelli (Ituano) - 17 anos