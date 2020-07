Goleiro Douglas renova contrato com o Bahia até 2022

O Bahia acertou a renovação do goleiro Douglas. O vínculo, que se encerrava em dezembro deste ano, foi estendido até o final de 2022. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (14), durante o Programa do Esquadrão.

"Meu coração está muito alegre por esse momento, por tudo que já vivi. Ser anunciado nesse momento, no primeiro dia do sócio digital, fazer parte de todo esse projeto lindo do Bahia, me deixa muito feliz. Creio que vou viver ainda grandes coisas com o Bahia nos próximos anos", disse Douglas.

Douglas chegou ao Bahia em 2018 envolvido na venda do lateral Juninho Capixaba ao Corinthians. No tricolor, o goleiro se tornou titular e em pouco tempo caiu nas graças do torcedor.

Pelo Esquadrão, Douglas conquistou os campeonatos Baiano de 2018 e 2019. Esse ano, ele viveu momento difícil ao acumular falhas na eliminação tricolor para o River-PI, pela Copa do Brasil, e no clássico contra o Vitória, na Copa do Nordeste, e acabou perdendo a posição para Anderson.

No retorno aos treinos durante a pandemia do novo coronavírus. Douglas estava disputando a titularidade com Anderson, mas sofreu um estiramento muscular e deve desfalcar o tricolor na partida contra o Náutico, no próximo dia 22, em Pituaçu, pelo Nordestão.