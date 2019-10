Golfinho é 1º mamífero atingido por óleo a surgir morto em praia de Alagoas

Um golfinho com manchas de óleo foi achado morto neste domingo (13) no município de Feliz Deserto, no litoral sul de Alagoas. O animal é o primeiro mamífero a surgir morto desde a aparição das manchas de óleo no mar do Nordeste, verificado desde o início de setembro.

A morte do golfinho foi anunciada pelo Instituto Biota de Conservação, que está fazendo o recolhimento do animal para necropsia. Segundo o coordenador do instituto, Bruno Stefanis, ainda não dá para saber a causa da morte do golfinho."Somente com a necropsia podemos saber, se ela for conclusiva", afirma.

Relatório do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis) informa que 13 tartarugas e uma ave já morreram oleadas no litoral nordestino até sábado (12). Em Salvador, as machas chegaram na madrugada da última quinta (10), e alguns animais morreram. Segundo o Ibama, até ontem foram 161 praias atingidas em 72 municípios dos nove estados da região.