Golpe promete pagamento e saque do FGTS pelo WhatsApp

A Polícia Federal alerta para um novo golpe que circula no aplicativo WhatsApp e promete a liberação e saque do FGTS como isca para induzir o usuário a fornecer informações, inclusive senhas, do cartão cidadão. A armadilha foi criada após o anúncio da liberação de até 500 reais do fundo de garantia.

De acordo a Dfdr Lab, empresa especializada em segurança virtual, em apenas dois dias mais de 100 mil pessoas receberam, acessaram ou compartilharam o link malicioso.

Como funciona

Ao clicar no link recebido, o usuário é direcionado a um questionário de quatro perguntas para ser respondido: número do PIS/PASEP, data de nascimento, CPF e senha do cartão cidadão. Independente das respostas, o internauta é encaminhado para uma nova página onde é orientado a compartilhar a mensagem para realizar o desbloqueio.

Dicas de segurança

Para evitar cair em golpes, nunca forneça dados pessoais a links enviados pelo WhatsApp e sempre verifique a informação no site oficial da empresa a que a mensagem se refere, principalmente quando se trata de supostas promoções, brindes, descontos ou até vagas de emprego. Não se deve compartilhar links duvidosos para terceiros sem antes saber da sua veracidade. Além disso, órgãos do Governo Federal não se comunicam com seus beneficiários ou servidores através de links via Whatsapp. As informações são do Jornal do Commercio.