Golpistas usam cartão de Bolsonaro para gastar R$ 290 mil em compras no Chile

O presidente Jair Bolsonaro e dois dos filhos, o vereador no Rio de Janeiro Carlos e o senador Flávio, tiveram seus cartões de crédito pessoais usados em uma fraude estimada em R$ 290 mil no Chile. Golpistas usaram os dados da família presidencial para fazer compras na loja de farejo Falabella.com.

Segundo o Metrópoles, o golpe aconteceu no início de junho, logo após hackers que se identificaram como pertencentes ao grupo Anonymous Brasil terem vazado dados pessoais do clã Bolsonaro, de aliados e de ministros.

Ao total 26 pessoas foram denunciadas pelo órgão de fiscalização fazendária da região Centro-Norte do Chile. Todos os denunciados no esquema são empregados ou membros de marcas vinculadas à rede de lojas Falabella.

Um alto executivo da Falabella afirmou à imprensa chilena que o golpe teria atingido o valor de 42 milhões de pesos chilenos, o que representa R$ 290 mil na conversão atual. Teriam sido comprados celulares, roupas, um colchão e uma guitarra elétrica.

Os envolvidos no crime cibernético que tem como vítimas o presidente brasileiro e os filhos dele responderão de acordo com nova norma do Código Penal Chileno. A lei de crimes que envolvem uso fraudulento de cartões foi modificada recentemente no país, com aumento das penas previstas.

A fraude teria sido praticada nos dias 2 e 3 de junho, após a entrada em vigor da nova regra. Com isso, se condenados, os denunciados podem receber penas que vão de 541 dias a cinco anos de prisão, além de multa equivalente ao triplo do valor fraudado.