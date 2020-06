Google desenvolve aplicativo que ajuda a manter o distanciamento social

Para ajudar na manutenção do distanciamento social, a Google desenvolve um aplicativo que permite visualizar e manter a distância entre pessoas. Denominado de Sodar, o aplicativo é um experimento que cria um anel de realidade aumentada de dois metros em torno do usuário.

Com esse raio, é possível acompanhar a marcação, os movimentos realizados e a direção seguida pelo usuário. O Sodar atua como uma medida extra para proteção individual e garante a distância correta entre uma pessoa e outra.

(Divulgação)

Assim, quando uma pessoa atinge o limite dos dois metros indicados, o usuário é informado e pode solicitar que a pessoa se afaste. O experimento pode ser essencial para controle do distanciamento social em filas, mercados ou demais locais onde haja uma concentração maior de pessoas durante a pandemia.

O app funciona via browser do Google e doo Chrome. E, apesar de ter sido indicado como compatível com todos os dispositivos Android que conseguem ler ARCore, alguns aparelhos citados na lista disponibilizada pelo Google, não funcionaram. A informação é do site Olhar Digital.