Google lança novos cursos gratuitos para ajudar quem quer ingressar no mercado

À partir de segunda-feira,09, as pessoas que estão começando a carreira ou buscando novas colocações no mercado de trabalho vão contar com uma ajudinha extra plataforma Ateliê Digital, do Programa Cresça com o Google, que oferecerão os primeiros três cursos, de um total de 11.

As novas lições são em formato de vídeo e ensinam habilidades digitais básicas, que podem ser usadas tanto no trabalho quanto no dia a dia, como usar o Google para buscar por empregos, fazer um currículo, criar uma planilha para organizar as tarefas dos processos seletivos, organizar uma caixa de entrada e até planejar efetivamente uma reunião de trabalho.



O lançamento será feito durante a Expo CIEE Virtual, evento voltado à capacitação e inclusão profissional de jovens no mercado de trabalho, no qual o Google terá um estande virtual. Vale salientar que as participações no evento do CIEE e na plataforma do Google são totalmente gratuitas.

Motor de desenvolvimento

De acordo a gerente de marketing da Google no Brasil Jimena Tomás, a iniciativa teve como provocação os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que mostraram que, de maio a setembro desse ano, houve um aumento de 43% nos índices de desemprego no país, especialmente, entre os jovens, os mais prejudicados na pandemia e que atingiram 30 % de desemprego contra a média de 14% do restante da população. “Desde 2017, o Google vem oferecendo ferramentas de treinamentos gratuitos para o desenvolvimento de carreiras. Dessa vez, temos planos mais ambiciosos e queremos ser um dos motores propulsores dessa retomada da economia do Brasil”, completa Jimena.

Vale salientar que, desde o início, a plataforma já treinou mais de 110 mil pessoas e que, após o lançamento, a plataforma terá a oferta de 23 cursos focados na empregabilidade. Jimena Tomás diz que a meta é preparar mais 100 mil pessoas até o final do ano. Outra dica importante é que, quem fizer a preparação, contará com certificação. No entante, segundo a representante do Google, até o momento, apenas aqueles que fecharam o curso de marketing digital terão direito a certificado. “Estamos aprimorando as formas de avaliação para que esse atestado possa ser oferecido à partir do próximo ano”, esclarece.

As aulas poderão ser feitas de qualquer lugar, a qualquer hora. Isso significa que o participante pode desenvolver suas habilidades em seu próprio tempo e no ritmo que desejar. As primeiras três lições já estão disponíveis e o restante do Módulo 1 será lançado até dezembro de 2020. Para consultar e visualizar todas as lições dessa coletânea basta acessar a aba de cursos e filtrar por "Fornecedor do Curso" - "Applied Digital Skills". As aulas do módulo dois estarão disponíveis a partir do primeiro trimestre de 2021.

Jimena Tomás diz que a meta é capacitar mais 100 mil pessoas até o final do ano e que as apostas serão ainda mais arrojadas para 2021 (Foto: Divulgação)

Capacitação constante

Além dos cursos do Ateliê Digital, o Google oferece mentorias gratuitas com especialistas em diversas áreas de Recursos Humanos. São apresentações que vão englobar temas como preparação para entrevistas, como melhorar o currículo e o perfil no LinkedIn, além de dicas para quem quer começar a carreira em tecnologia e trabalho remoto. As mentorias vão acontecer até o fim de novembro.

As inscrições estão abertas pelo site g.co/MentoriaGoogle. É necessário ter uma Conta Google e o usuário poderá participar de quantas sessões quiser. No momento da inscrição, basta sinalizar quais são os temas de interesse: negócios, carreira ou ambos. O participante será notificado por e-mail um dia antes de cada sessão.



Confira abaixo os módulos e cursos:

Módulo 1 - Disponíveis a partir de 9/11

1. Use o Google para encontrar um novo emprego

2. Crie um currículo

3. Como editar seu currículo

Módulo 1 - Lançamento em dezembro

4. Gerencie um projeto com ferramentas digitais

5. Técnicas para negociar seu salário

6. Aprenda a planejar reuniões eficientes

Módulo 2 - Primeiro trimestre de 2021

1. Como enviar emails profissionais

2. Aprenda a dar e receber feedback

3. Se conecte e colabore de qualquer lugar com ferramentas digitais

4. Use ferramentas digitais para tarefas diárias

5. Coloque em prática a comunicação eficaz no trabalho