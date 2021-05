Google Meet cresce 20 vezes no Brasil em 2020

O Google Meet já existia antes da pandemia, mas muita gente nunca tinha ouvido falar. Agora, com certeza, ele já é muito mais popular. A prova disso é que, segundo a Google, o aplicativo cresceu mais de 20 vezes no Brasil em 2020, ano em que se tornou gratuito. Neste ano, o Meet segue aumentando sua parcela: incremento de 275% no uso.

"No último ano, as pessoas foram aprendendo sobre o universo de atividades que podiam fazer pelo Google Meet", afirma Raquel Cabral, Head de Vendas de Google Workspace para a América Latina. "Nesse período, também recebemos diversos retornos dessas pessoas, e aprimoramos a ferramenta para atender algumas necessidades. Por exemplo, pensando nos brasileiros, criamos um recurso para reduzir o consumo de dados ", completa ela, via assessoria.

A empresa promoveu uma pesquisa com cerca 1.500 usuários e descobriu algumas coisas, como que um terço deles usa o Meet todos os dias e 55,4%, mais de uma vez por semana. Mais de 73% dos entrevistados usam o app para estudar, 59% usam para o trabalho e 44% para a vida pessoal.