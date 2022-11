'Google meu negócio' é tema da edição de novembro do Quintas Empreendedoras

A edição de novembro do Quintas Empreendedoras, projeto da CDL Salvador de palestras voltados para empreendedorismo, já está definida: “Google Meu Negócio: como alavancar sua empresa” é o tema do encontro, marcado para quinta-feira (10/11), a partir das 9h.

O palestrante convidado é o consultor Sebrae Bahia, especialista na ferramenta Google Meu Negócio e em marketing digital, Gustavo Paixão. Na ocasião, ele vai explicar o passo a passo da criação de um perfil na ferramenta, dar detalhes sobre o funcionamento do algoritmo e a importância de sua utilização.

“Estamos falando da maior ferramenta de busca do mundo. Da mais visitada e mais utilizada. Portanto, as pessoas utilizam o Google para achar estabelecimentos comerciais ou os produtos que deseja adquirir. Por essa razão, é fundamental ter o site, e-mail, telefone e links para as redes sociais”, comenta Paixão.

As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/Google_QuintasCDL_SebraeSSA_Out022 na plataforma do Sympla. Após o cadastro, o inscrito pode solicitar ao Sebrae Bahia um material didático complementar com mais informações sobre o tema do evento.

O projeto Quintas Empreendedoras é uma realização da CDL Salvador em parceria com o Sebrae Bahia. Tem o objetivo de construir e fortalecer um ecossistema empreendedor, disseminando conhecimento para desenvolver e apoiar os empreendedores para que tenham negócios prósperos e sustentáveis.





SERVIÇO

O quê: Quintas Empreendedoras, tema “Google Meu Negócio para alavancar suas vendas”

Quando: quinta-feira (10/11), às 9h

Onde: sede da CDL de Salvador, na Rua Carlos Gomes, n.º 1063, Ed. CDL, Aflitos

Quanto: gratuito.

Inscrições no link bit.ly/Google_QuintasCDL_SebraeSSA_Out022