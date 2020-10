Google seleciona Alô Alô Bahia para iniciativa de apoio ao jornalismo durante pandemia

O site Alô Alô Bahia foi selecionado pelo Google para uma iniciativa de apoio ao jornalismo durante a pandemia do novo coronavírus. Trata-se de um fundo global de auxílio emergencial a pequenas e médias organizações de notícias que produzem conteúdo original para comunidades locais. O Journalism Relief Fund (Fundo Global de Emergência para Jornalismo) recebeu mais de 12 mil inscrições de 100 países ao redor do mundo.



Cerca de 5.300 foram escolhidos pela multinacional. Para tanto, o Google fez uma seleção rigorosa, levando em conta, por exemplo, audiência, periodicidade, originalidade do conteúdo e tempo de presença no mercado.



“Ter sido escolhido pelo Google coloca o Alô Alô Bahia em uma posição de destaque e relevância, não apenas na Bahia, onde o site foi fundado, mas também em todo o mundo, já que passa a aumentar ainda mais a presença digital do veículo. Com o apoio do Google, iremos viabilizar novos projetos para manter nossos leitores ainda mais bem informados”, celebra o diretor de conteúdo do site, o publicitário Rafael Freitas.



Inovação

Parceiro há 5 anos do CORREIO, o Alô Alô Bahia e o jornal, por serem lideres em seus segmentos, vêm desenvolvendo uma série de projetos no universo digital. “O Alô Alô é um parceiro valioso na cobertura dos acontecimentos locais. Um veículo cujos números mostram o crescimento, relevância e impacto em nossa cidade. Dentro do CORREIO, temos feito boas coberturas, e sei que há um caminho de aperfeiçoamento cada vez maior. Esse apoio do Fundo Global de Jornalismo será fundamental para ampliar essa capacidade de crescimento”, ressalta Wladmir Pinheiro, editor digital do CORREIO.