'Gordinha' de Eliana Kértesz ficará exposta no Shopping da Bahia

A gordinha "Ninoca" está exposta a partir desta quinta-feira (27) na Praça Divaldo Franco, no 2º piso do Shopping da Bahia, em Salvador. Clientes, lojistas e visitantes poderão ter acesso gratuito à obra, uma estatueta de 4 metros de altura criada pelo artista multimídia Gringo Cardia, inspirada na obra original da baiana Eliana Kértesz, feita em bronze e fibra branca, em 2013, como uma homenagem à filha, Mariana Kertész, e aos netos, os gêmeos Antônio e Felipe.

Gringo foi o curador da exposição “Fartura e Abundância”, sobre a obra e vida de Eliana, que atraiu milhares de visitantes ao Palacete das Artes - Museu Rodin no verão 2019/2020.

Após o sucesso de exposição, algumas das gordinhas estão ocupando novos espaços na cidade, sendo distribuídas em vários pontos. Primeiro foi Salomé, a gordinha amarela, que chegou ao Aeroporto de Salvador no mês passado. Agora, é a vez de Ninoca, a gordinha vermelha, que chega ao Shopping da Bahia.

Valorização da arte

O Shopping da Bahia destaca que sempre deu espaço a obras de arte ao longo de sua histórica. A mais icônica é a Mãe Baiana, de Carybé, que está exposta desde o fim dos anos 80 na entrada principal do estabelecimento.

Outro destaque foi em 2017, quando o shopping recebeu uma das vacas da Cow Parade, obra do artista baiano Rhailander Exaltação. Comprada pelo shopping, a obra segue em exposição permanente nos corredores.

“Somos uma empresa com DNA baiano e isso faz com que estejamos sempre dispostos a mostrar o que a Bahia tem de melhor. A obra de Eliana é um patrimônio baiano. E, assim como diversos artistas baianos, chega aos nossos corredores com muito orgulho”, afirma Wilton Oliveira, superintendente do Shopping da Bahia.