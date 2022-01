Governador assina ordem de serviço para implantar Hospital Ortopédico da Bahia

O governador Rui Costa assinou, nesta segunda-feira (10), a ordem de serviço que dá o aval para início das obras do Hospital Ortopédico da Bahia (Hoba) e do Centro Educação, Inovação e Formação da Bahia (Ceinfor). Duas unidades que ficarão instaladas na Rua Silveira Martins, no bairro Cabula, no antigo prédio da empresa de telefonia Oi.

O Hoba será gerido pela Secretaria de Saúde do Estado e deve absorver uma área de 45 mil m². De acordo com o governador Rui Costa, a unidade será a maior do país quando o assunto é ortopedia.

"Vai ser o maior hospital de ortopedia e complexo educacional do país, não só local. São 212 leitos e, com a sua implantação, assim como em outros investimentos, pretendemos compatibilizar o serviço com a demanda que temos no estado", afirmou Rui.

Ainda de acordo com o governador, o espaço também será uma importante ferramenta para formação profissional. Isso porque, junto ao hospital, o Ceinfor, que contará com gerência da Secretaria Estadual de Educação, ficará instalado em 44 mil m².

O espaço passará por obras de construção, reforma e ampliação, a serem executadas pela Conder, companhia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur).