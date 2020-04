Governador de Nova York critica atuação do Brasil no combate à covid-19

O governador do estado americano de Nova York, Andrew Cuomo, fez críticas à atuação do Brasil no combate à pandemia do novo coronavírus, em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (22).

Para ele, a estratégia adotada por Brasil e Suécia está permitindo um alto índice de mortalidade por covid-19. "Nesses países, você deixa acontecer. Quem for infectado, foi infectado. Quem morrer, morreu. Mas, dessa forma, muitas pessoas morrem", declarou, em tom crítico, após defender que a flexibilização das medidas de isolamento social no estado seja gradual, para evitar um salto no número de casos da doença.

Cuomo ainda ressaltou a importância da testagem em massa da população.

"Com os testes, você consegue identificar os doentes e isolá-los pontualmente. Isso vai nos fornecer mais dados sobre a infecção", afirmou, ao comentar a velocidade do fim da quarentena.

Nova York é o epicentro da pandemia nos Estados Unidos, totalizando 15.302 mortes por coronavírus até esta quarta-feira, sendo 474 só nas últimas 24 horas.