Governador pede ajuda à China para controlar pandemia de coronavírus na Bahia

Em carta aberta ao embaixador da China no Brasil, o governador Rui Costa solicitou, nesta sexta-feira (20), auxílio do país chinês para lidar com a pandemia de coronavírus na Bahia. Em seu Twitter, Costa publicou o documento em que pede apoio ao embaixador Yang Wanming para que a China envie materiais médicos, insumos e equipamentos para a Bahia e os outros oito estados nordestinos

Presidente do Consórcio Nordeste, Rui classificou o surto como a maior crise sanitária dos tempos modernos e descreveu para Wanming que a necessidade principal é de leitos de UTI e respiradores, “já que as projeções de enfermos indicam que haverá um déficit deste equipamento no momento do pico da pandemia”, escreveu. Na carta, o governador reitera a admiração pela república chinesa, bem como o seu povo. Há dois dias, a China deixou de registrar novos casos de contaminação.

“Sempre respeitamos o povo chinês e passamos a admirá-los ainda mais após ver como eles enfrentaram esse momento difícil. Estamos à disposição para estreitar os laços entre nossos povos. O cuidado com nossa população é a prioridade. Todos juntos contra o coronavírus. Vamos vencer!”, publicou Rui no Twitter.