Governador Rui Costa é acusado de disseminar fake news

O governador Rui Costa (PT) foi acusado neste sábado (30) de disseminar fake news após o petista ter citado na convenção do PT um vídeo de conteúdo falso que circula nas redes sociais. Rui usou a montagem, que circula nas redes sociais, de um vídeo feito em ato político no município de Itarantim para atacar o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), que é pré-candidato a governador e foi à cidade na semana passada.

Em vídeo publicado nas suas redes sociais, o candidato a prefeito da cidade em 2020 Du Almeida, um dos personagens presentes no vídeo divulgado por Rui, explicou que o microfone que estava sendo usado no palco apresentou defeito durante a sua fala, atrapalhando o discurso. Segundo ele, o vídeo completo, que foi divulgado pela sua assessoria, comprova o que está dizendo.

"ACM Neto, pelo contrário, pega o meu microfone porque está com problema. E, de uma forma muito respeitosa, ele pede um outro microfone pra que eu possa continuar com o meu discurso. É preciso acabar com essa ideia de que usar fake news seria uma vantagem, mas pelo contrário, é um desrespeito ao povo da nossa Bahia", disse a liderança.

Du Almeida lamentou o uso da sua imagem num vídeo difamatório produzido por um aliado de Rui. "Eu quero dizer que política se faz com seriedade, que é o que ACM Neto tem feito. Porque, quando a gente vê o governador da Bahia utilizando de um vídeo produzido pela assessoria do prefeito Fábio Gusmão em Itarantim para se beneficiar, isso me deixa indignado e revoltado", disse.

O deputado estadual Sandro Régis (União Brasil), líder da oposição na Assembleia Legislativa, disse que o governador age com irresponsabilidade ao divulgar fake news. “Ele age como se fosse um ex-governador. E pior: abandonou a administração para fazer politicagem e agora divulgar fake News”.

O deputado estadual Tiago Correia (PSDB) atacou a postura de Rui Costa. “Eu estava lá em Itarantim e posso afirmar: governador entrou no ‘mode desespero ON’ e fica disseminando fake news. ACM Neto percebeu que o microfone de Du Almeida ficou sem bateria e, preocupado, imediatamente pediu para a sua assessoria trocar o equipamento”, relatou.