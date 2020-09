Governo amplia testes da covid-19 nas escolas para atender 30 mil pessoas em Salvador

Depois do feriado de 7 de Setembro, a testagem para o novo Coronavírus continua nas escolas do Subúrbio Ferroviário de Salvador. O calendário da primeira etapa de testagens foi alterado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) para ampliar o atendimento de estudantes, professores e funcionários. Com isso, foram incluídas mais 16 escolas para atender, até o dia 24 de setembro, a mais de 30 mil pessoas, sendo 28.535 estudantes, 1.175 professores e 550 funcionários em todas as 28 escolas estaduais localizadas na região.

Nesta terça-feira (8), serão realizados os testes da comunidade escolar do Colégio Estadual Bertholdo Cirilo, que deverá se dirigir à escola-polo de São João do Cabrito, que é o Colégio Estadual Aristides de Souza, no bairro de Plataforma. O Aristides de Souza sediará a testagem da própria comunidade escolar na quarta-feira (9) e também receberá, na mesma data, a comunidade escolar do Colégio Estadual de Plataforma. Veja o calendário abaixo.



O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, destacou a importância da iniciativa, que acontece em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). “Nosso objetivo é atender toda a comunidade escolar do Subúrbio ainda neste mês de setembro, mas isto não significa o retorno das aulas presenciais, pois a data ainda não está definida. Queremos ter este diagnóstico da rede e manter o compromisso de cuidar e zelar pela vida dos nossos estudantes, professores e servidores”, afirmou, ao ressaltar que os resultados são analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).



Para o atendimento, todas as unidades escolares foram preparadas com a higienização do local e disponibilização de álcool em gel e pias com sabão para a lavagem das mãos, além da exigência do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Os professores e demais pessoas a serem testados deverão utilizar máscaras de proteção para o acesso aos locais. Ao entrar, todos são direcionados para a higienização correta das mãos.



A testagem acontece de forma centralizada nas escolas denominadas de polos, nos bairros do Lobato, São João do Cabrito, Plataforma, Itacaranha, Alto da Terezinha, São Tomé de Paripe, Paripe, Coutos, Fazenda Coutos, Alto de Coutos, Periperi, Mirantes de Periperi e Vista Alegre de Coutos. O objetivo é facilitar a ida dos estudantes, professores e funcionários e evitar aglomeração.



Confira o calendário:

- No Alto da Terezinha, haverá testagem apenas no Colégio Estadual Sara Violeta, que atenderá a sua própria comunidade escolar, no dia 9 de setembro.



- O Colégio Estadual Clériston Andrade será polo para os bairros de Itacaranha e Plataforma e testará no dia 10 a sua própria comunidade escolar e no dia 11 de setembro, as comunidades escolares do Colégio Estadual Josias de Almeida Melo do Colégio Estadual Luiz Rogério de Souza.



Novas datas – segunda etapa

- O Colégio Estadual Marcílio Dias será escola-polo do bairro de São Tomé de Paripe, que atenderá a sua própria comunidade escolar, no dia 11 de setembro, e na mesma data, a comunidade escolar do Colégio Estadual João Caribé.



- Nos dias 14 e 15 de setembro, o Colégio Estadual Almirante Barroso, polo no bairro de Paripe, atenderá sua própria comunidade escolar e, também, no dia 15, receberá a comunidade do Colégio Estadual Edson Tenório.



- Também escola-polo em Paripe, o Colégio Estadual Barros Barreto atenderá, no dia 16 de setembro, as comunidades escolares do Colégio Estadual Sete de Setembro e do Colégio Estadual Maria Odete Pithon Raynal. E no dia 17, receberá a sua própria comunidade escolar.



- Nos bairros de Coutos e Fazenda Coutos, a escola-polo Colégio Estadual Anfrisia Santiago receberá, no dia 17, a sua própria comunidade escolar. E no dia 18 de setembro, a comunidade escolar do Colégio Estadual Carlos Barros.



- O Colégio Estadual Ana Cristina Mata Pires, escola-polo do bairro Alto de Coutos, receberá sua própria unidade escolar no dia 18 de setembro.



- Em Periperi, as escolas receberão suas próprias comunidades escolares. No Colégio Estadual Praia Grande, a testagem será no dia 21 de setembro; no dia 22, no Colégio Estadual Nelson Mandela; já no dia 23 acontece a testagem no Colégio Estadual Nossa Senhora de Fátima. Já no Colégio Estadual Lindembergue Cardoso, os testes serão no dia 24 de setembro.



- O Colégio Estadual Maria Anita, escola-polo do bairro Mirantes de Periperi, receberá sua própria comunidade escolar no dia 23 de setembro.



- Em Vista Alegre de Coutos, a escola-polo Colégio Estadual Monteiro Lobato, receberá, no dia 24 de setembro, sua própria comunidade escolar.