Governo antecipa pagamento de aposentados e pensionistas

O governo do estado antecipou o pagamento dos salários dos servidores aposentados e pensionistas. O motivo da antecipação, segundo o governo, é ter cuidados especiais com os idosos em à pandemia do coronavírus.

A ideia é antecipar em um dia em março, mas, na prática, serão três: como o pagamento da folha do funcionalismo cai na terça-feira (31), o depósito previsto para a segunda (30) já estará nas contas desde o sábado (28).

“A medida permite maior tranquilidade para este público caso seja necessário ir a uma agência, embora a recomendação, principalmente para aqueles com mais de 70 anos, seja evitar sair de casa e tentar resolver o máximo possível por meios eletrônicos em tempos de pandemia”, afirma o governador Rui Costa.