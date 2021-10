Governo anuncia liberação da torcida nos estádios da Bahia

As torcidas de Bahia e Vitória podem comemorar: o retorno do público aos estádios foi autorizado pelo governo do estado. O comunicado foi feito pelo governador Rui Costa, no início da noite desta sexta-feira (8). De acordo com ele, a liberação vai ser publicada no Diário Oficial neste sábado (9).

"Após reunião com a Secretaria da Saúde nesta sexta, decidimos autorizar o retorno da torcida aos estádios baianos, respeitando o limite máximo de 30% da capacidade. Será obrigatório o uso de máscara pelos torcedores, que deverão comprovar a IMUNIZAÇÃO COMPLETA contra a Covid-19", explicou Rui Costa.

"Os detalhes estarão no Diário Oficial de amanhã, quando a medida começa a valer. A venda de bebidas alcoólicas será proibida nos estádios, que deverão respeitar os protocolos adotados no mundo inteiro.A flexibilização foi possível em razão dos atuais índices da pandemia na Bahia", completou.

Com a medida, o Bahia poderá contar com a presença do seu torcedor no duelo contra o Palmeiras, na próxima terça-feira (12), às 21h30, na Fonte Nova. O tricolor vem se organizando para o retorno do público e iniciou um cadastro para que os sócios informem suas condições de saúde e vacinação.

Como apenas 30% da capacidade da Fonte Nova foi liberada, nesse primeiro momento os sócios com acesso garantido que estão em dia com a mensalidade vão ter a prioridade para acompanhar os jogos do tricolor.

Já o Vitória, que pega o Confiança neste sábado (9), no Barradão, pela Série B, não vai ter público nesse duelo, já que não há tempo hábil para a viabilização da presença dos torcedores e organização dos protocolos de saúde. Dessa forma, a tendência é a de que o reencontro dos rubro-negros com o Leão aconteça no sábado (23), quando a equipe recebe o Brasil-RS, pela 31ª rodada.

Os clubes baianos estavam no aguardo da liberação do público. Na Série A, o Bahia foi o último a receber a autorização. Por conta disso, o tricolor teve o jogo contra o Ceará, pela 23ª rodada, adiado para o próximo dia 27. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, já havia sinalizado como positivo para a abertura dos estádios. Faltava apenas o ok do governo do estado.

Bahia e Vitória estão há um ano e sete meses jogando sem a presença do torcedor. O público nos estádios foi proibido no início da pandemia, em março de 2020. Além do apoio nas arquibancadas, a volta significa um alívio nos cofres das equipes, que vêm sofrendo para pagar as contas da temporada.