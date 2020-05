Governo anuncia tecnologia para maior precisão no diagnóstico da covid-19

O governo do estado da Bahia firmou uma parceria com uma empresa chinesa para utilização de um software que auxiliará no diagnóstico mais preciso de coronavírus. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (6), pelo governador Rui Costa. Com o software, será possível, a partir da realização de uma tomografia, identificar se há ou não contaminação por covid-19. O software permite a leitura rápida da tomografia com taxa de 98% de acerto do diagnóstico e tem precisão maior que o exame de secreção nasal.

A empresa chinesa ofereceu a utilização gratuita da tecnologia por sete dias e a expectativa é que o sistema esteja instalado até o próximo domingo (10) na Policlínica Regional de Itabuna, no Sul da Bahia. Segundo o govrno do estado, neste primeiro momento, serão testados com a tecnologia os profissionais de saúde que atuam em Itabuna e Ilhéus, cidades com índices elevados de contaminação.

Rui informou que a proposta foi apresentada pela empresa durante reunião. Diante do alto percentual de acerto no diagnóstico da doença, o governo resolveu testar a ferramenta. “Essa tecnologia foi utilizada na China como reforço para o rastreamento da doença. Iremos usá-la nestes sete dias para que possamos testar e validar a tecnologia. Optei pela instalação na Policlínica de Itabuna que irá atender também os profissionais de Ilhéus. Destaco que será utilizado por todas as equipes que atuam em hospitais e unidades de saúde estaduais e municipais, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos, seguranças, entre outras categorias”, disse Rui.

Ainda de acordo com o governador, o objetivo é conter o avanço da doença, já que os profissionais da área de saúde representam alta probabilidade de replicação do vírus. “Há comprovação científica internacional de que os trabalhadores das unidades saúde são vetores de replicação, já que involuntariamente e, por serem potenciais pacientes assintomáticos, acabam se transformando em elo de transmissão do novo coronavírus. A partir da confirmação do diagnóstico positivo para a doença, colocaremos esses profissionais em quarentena”, afirma.