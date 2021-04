Governo baiano convoca 58 novos investigadores para a Polícia Civil

A convocaço de 58 novos investigadores de polícia será publicada pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (30), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE). Eles foram aprovados em concurso de 2018. Agora, chegam a 240 convocados deste concurso, sendo 221 investigadores, 10 delegados e 9 escrivães.

Os 58 convocados devem seguir as orientações para apresentação descritas no edital que sairá no DOE. Publicado conjuntamente pela Secretaria da Administração (Saeb) e pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), o ato convocatório traz informações como data e horário de apresentação, além da relação de documentos necessários.

O concurso em questão foi lançado em janeiro de 2018, chegando a 48 mil candidatos inscritos. Deste total, 35.036 mil foram para o cargo de investigador, 2.436 pretendentes ao cargo de escrivão e 10.678 postulantes a delegado.

Os candidatos passaram por teve sete etapas eliminatórias: provas objetivas e discursiva, exames biomédicos, teste de aptidão física, exame psicotécnico, prova de títulos e investigação social. O concurso foi organizado pela Fundação para o Vestibular da Universidade Júlio de Mesquita Filho - Fundação Vunesp, contratada pela Saeb.