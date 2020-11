Governo baiano entrega 15 mil máscaras de proteção para crianças

Quinze mil máscaras infantis reutilizáveis serão distribuídas pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), do governo da Bahia, na próxima quinta-feira (26), na sede das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

Além do Hospital da Criança, das Osid, que anualmente atende cerca de 5 mil crianças, os equipamentos de proteção individual serão destinados a instituições que trabalham diretamente com esse público, como Neojiba, Lar da Criança, Abrigo Lar Pérolas de Cristo, Organização do Auxílio Fraterno (OAF) e Lar Vida.

“As máscaras funcionam como barreiras na propagação da covid-19 e, apesar de ser uma faixa etária menos afetada pela doença, há uma preocupação de que as crianças pequenas possam ser vetores de transmissão para pais e outros familiares, além de idosos que venham a ter contato com elas”, afirma o titular da Setre, Davidson Magalhães.

Ao todo, serão produzidas 115 mil máscaras infantis, que serão distribuídas para instituições de todo o estado. Os itens são confeccionados pelo projeto “Trabalhando em Rede no Combate ao Coronavírus”, que promove geração de renda e auxilia no controle da pandemia.

A iniciativa, que tem investimento de R$ 4,6 milhões do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad) e do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (Funcep), prevê a distribuição gratuita de 2,6 milhões de máscaras para diferentes públicos.