Governo baiano mantém expediente nos órgãos estaduais no Dia do Servidor Público

O Governo do Estado vai transferir o Dia do Servidor, na próxima quinta-feira (28), para o dia 1º de novembro (segunda-feira), véspera do feriado pelo Dia de Finados. O Decreto que altera o feriado pelo Dia do Servidor foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (22).

Com isso, o expediente nas repartições públicas será mantido em sua integralidade na semana do dia 28 (de 25 a 29 de outubro), enquanto na semana do dia 2 de novembro haverá expediente entre quarta (3) e sexta-feira (5).