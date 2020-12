Governo baiano prorroga até 17 de dezembro decreto que proíbe aulas

As aulas nas unidades de ensino das redes pública e privada seguem suspensas em toda a Bahia. O governo do estado decidiu prorrogar até 17 de dezembro o decreto nº 19.586, que venceria nesta quarta-feira (2).

O decreto também proíbe a realização de atividades com público superior a 200 pessoas, como shows, eventos religiosos, feiras, apresentações circenses, eventos científicos e passeatas.

A prorrogação será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (2).

Na capital

Hoje começa a testagem para identificar o coronavírus nos bairros da Pituba e de Brotas. O trabalho nessas localidades terá duração de uma semana. Serão realizados 150 por dia em cada bairro, no final de linha de Brotas e na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba.

Além do retorno das testagens para covid-19, haverá distribuição de máscara e de higienização das ruas.

A intenção da prefeitura é estender as ações para quatro regiões da cidade. Como o prefeito ACM Neto já havia dito na última sexta-feira, por enquanto, não haverá restrições para o comércio.

O prefeito explicou nessa terça-feira (1) que Pituba e Brotas serão os primeiros porque são os dois bairros com maior número de novos casos da doença registrados nos últimos sete dias, assim como aconteceu no início da quarentena.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre os dias 24 a 30 de novembro, foram computados 113 novos casos em Brotas e 167 na Pituba.

“Nós estamos retomando as atividades de apoio e proteção à vida nos bairros. Elas vão começar amanhã (nessa quarta-feira), e os dois primeiros bairros são Pituba e Brotas. Não há nenhuma perspectiva nesse momento de fechamento das atividades econômicas, mas isso não pode ser descartado caso a situação se descontrole, e para isso não acontecer depende de cada um, que cada um faça a sua parte”, afirmou. O gestor ainda fez um apelo para que a população não relaxe nos cuidados com a saúde e sempre use máscara ao sair de casa.