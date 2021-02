Governo confirma prorrogação do lockdown na Bahia até quarta

O governador Rui Costa (PT) anunciou a prorrogação do decreto que determina o fechamento de serviços não essenciais na Bahia até a próxima quarta-feira (3). O lockdown iniciado às 17h de sexta (26) acabaria nesta segunda (1), às 5h. A decisão vale para todas as regiões, exceto para o Oeste, Norte e Nordeste do estado. Já o decreto que impõe o toque de recolher de 20h até 5h continuará a valer para todas as regiões e foi estendido até o próximo domingo (7).

O prefeito Bruno Reis anunciou que Salvador terá lockdown prorrogado até quarta-feira (3)

"As medidas contra o coronavírus funcionaram neste fim de semana, mas vamos precisar manter para salvar vidas em toda a Bahia. Nas últimas 24 horas, foram 90 mortes por covid-19 em nosso estado. Temos 83% de ocupação de leitos de UTI e mais de 20,5 mil casos ativos da doença", disse Rui Costa.

Estão suspensos eventos e atividades, independentemente do número de participantes e horário, que envolvam aglomeração, como cerimônias de casamento, atividades religiosas, solenidades de formatura, bem como aulas em academias de dança e ginástica. Também estão proibidas atividades esportivas coletivas amadoras, já as práticas individuais estão permitidas desde que não gerem aglomerações.

Estabelecimentos comerciais como padarias e supermercados poderão funcionar, mas sem comercializar bebidas alcoólicas.

Como o decreto vale para todo o estado, cidades de toda a Bahia ficaram vazias logo que o comércio de rua, principal atividade comercial de muitas cidades, foi fechado.

A Bahia registrou 90 mortes e 3.133 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). O número de óbitos no estado desde o início da pandemia chegou a 11.819 neste domingo (28).

Transporte em Salvador

Com a antecipação do último horário do metrô, que será às 20h entre esta sexta-feira (26) e domingo (28), a operação de transporte na capital também será antecipada, informou a Secretaria de Mobilidade de Salvador. Os últimos ônibus sairão das estações de transbordo às 21h. Nas principais vias, estão mantidas as últimas viagens às 20h30. A antecipação dos horários terá início já a partir desta sexta-feira (25) e se estenderá pelo fim de semana.

Transporte particular



Táxis, mototáxis e motoristas por aplicativo poderão circular normalmente, segundo informou a Semob. A partir das 20h, contudo, a circulação deve respeitar o toque de recolher, comprovando a necessidade de atendimento a situações específicas, como ida à farmácia, busca por serviço de saúde e outras emergências. O atendimento ao aeroporto e à rodoviária continua permitido, para garantir transporte dos passageiros em viagem.

Denúncia

Se você presenciar alguma aglomeração, comércio funcionando irregularmente ou qualquer descumprimento que seja, pode fazer a sua denúncia à Policia Militar da Bahia.

Até então, a PM registrou mais de 600 denúncias através dos canais 190, (71) 3235-0000 para quem mora em Salvador e o 181 para quem está no interior. O objetivo é auxiliar a polícia no seu trabalho, garantindo o cumprimento dos decretos.

.