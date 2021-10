Governo da Bahia anuncia parceria com BNDES para modernização de parques

O Governo do Estado anunciou que realizará consultas e audiências públicas para a concessão de parques estaduais. O objetivo é atuar na modernização e preservação ambiental desses espaços.

O processo será feito por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Um dos parques beneficiados será o Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. Principal reserva de área ver de Salvador, o espaço ficou um ano e sete meses fechado por causa da pandemia e reabriu no último sábado (16).

A ação faz parte de um projeto do BNDES de Concessões de Parques Naturais, questão debatida em podcast produzido pelo CORREIO nesta semana. O programa foi lançado com a finalidade de disponibilizar espaços com atrativos ao público, sem deixar de oferecer a gratuidade prevista nas leis municipais, estaduais e federais.

O processo de concessão, no entanto, não é imediato e precisa passar por todos os trâmites previstos em contrato para se concretizar, como ouvir a comunidade do entorno, informar a sociedade passo a passo de tudo o que será feito, etc.

A concessão permitirá a reforma da ciclovia, dos restaurantes, quadras, parques infantis e demais espaços que ofereçam lazer para a população.