Governo da Bahia entrega policlínica em Narandiba

O Governo do Estado inaugurou, nesta segunda-feira (13), no bairro de Narandiba, em Salvador, uma policlínica de saúde que contou com um investimento da ordem de R$ 24,1 milhões. O equipamento, que vai ofertar mais de 14 mil consultas e exames por mês, a unidade é a 23° do estado.

Presente na inauguração, o governador Rui Costa destacou o impacto que a policlínica terá para Narandiba e região. "Essa unidade vai acelerar o mutirão de cirurgias e exames que a população precisa marcar. [...] O que a gente quer é possibilitar que as pessoas tenham um exame, possam levar ao médico depois e façam o tratamento necessário com mais agilidade", falou o governador.

A policlínica vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados. Para ser atendido na unidade, o cidadão precisa agendar consultas através do SAC Digital (sacdigital.ba.gov.br). Pacientes já cadastrados para realização de cirurgias eletivas e que necessitam de consultas complementares e exames pré-operatórios também serão encaminhados para a policlínica.

A princípio, a gestão estadual afirma que a inauguração do equipamento tem como principal objetivo zerar os procedimentos cirúrgicos que ficaram represados ao longo da pandemia de Covid-19. A policlínica conta com atendimento das especialidades de anestesiologia, angiologia, cardiologia, cirurgia geral, ginecologia e urologia, bem como avaliações com a equipe de enfermagem.

Serão disponibilizados também exames com finalidade diagnóstica, a exemplo de ultrassonografia, ecocardiografia, tomografia, ressonância magnética, eletrocardiograma, ergonometria, bem como citopatológico cérvico-vaginal/microflora e citopatológico de colo do útero.

A a administração do equipamento fica por conta da Fundação Estatal Saúde da Família (Fesf-SUS), e o financiamento da operação é 100% do Governo do Estado. Ainda em Salvador, a próxima unidade desse tipo a ser inaugurada fica no bairro de Escada. Estão em fase de construção as policlínicas de Ilhéus e São Francisco do Conde.