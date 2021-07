Governo da Bahia vai realocar leitos de covid-19 para funções de antes da pandemia

Com os números da covid-19 em declínio em todo o território baiano, o Governo do Estado decidiu reduzir o número de leitos de destinados exclusivamente para baianos que estejam sofrendo com a covid-19. A decisão foi anunciada pelo governador Rui Costa na tarde desta sexta-feira (9) em coletiva com a imprensa. De acordo com ele, o processo não se trata de uma retirada de leitos e sim um realocamento.

"Decidimos pela diminuição dos leitos de covid porque hoje estamos com 67% de ocupação. Porém, não vamos chamar de retirada. Vamos fazer com que os leitos voltem a sua função de antes da pandemia", afirmou Rui.

Rui disse ainda que a decisão é necessária já que os leitos são necessários para pacientes sofrendo com outras doenças e revelou um dos primeiros equipamentos que vai perder os leitos para covid.

"Em Caetité, por exemplo, o hospital de tratamento de câncer foi todo destinado para Covid porque tinha sido recentemente inaugurado. Esse é um dos primeiros equipamentos que vai voltar a sua função principal porque as outras doenças também matam", declarou.

Ribeira do Pombal

As declarações de Rui foram dadas em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (9), em Ribeira do Pombal, onde o Governo do Estado inaugurou a Policlínica Regional de Saúde, que atenderá 16 municípios que integram o Consórcio de Saúde Nordeste II que passa a contar com atendimentos de média e alta complexidade em diversas especialidades como tomografia, mamografia, ressonância magnética, endoscopia e eletrocardiograma.

No momento da entrega, Rui afirmou que a policlínica traz um serviço médico de alta qualidade para todas as cidades do consórcio.

"Me emociono em ver um equipamento desse aqui no sertão, no nordeste do estado. É mais um passo para regionalizar a saúde pública porque são estruturas de saúde de alta complexidade e com equipamentos do mais alto nível para reforçar a atenção básica em saúde no estado", falou.

Para Ribeira do Pombal, as boas notícias não param na instalação da unidade de saúde. Por lá, mais duas obras também foram concluídas: os novos leitos de UTI Adulto e Neonatal do Hospital Geral Santa Tereza e a nova sede do Colégio Municipal Maria Menezes da Conceição.

Com a inauguração, a Bahia chegou a marca de 19 policlínicas regionais de saúde. A de Ribeira do Pombal vai beneficiar os municípios de Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Fátima, Heliópolis, Nova Soure, Novo Triunfo, Olindina, Paripiranga, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Sítio do Quinto e Tucano. O valor investido em obras de mais equipamentos e veículos ficou em torno de R$ 29 milhões.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro