Governo derruba 'motel clandestino' que funcionava em cadeia do RJ

Foi derrubado, na tarde desta quinta-feira (19), uma espécie de motel clandestino que funcionava dentro da cadeia Jorge Santana, que fica no complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro. De acordo com a CNN Brasil, o local era destinado a presos temporários, que não têm direito à visita íntima, e estava sendo chamado internamente de "parlatório", área onde presos encontram advogados.

No entanto, as visitas seriam das companheiras dos detentos. O lugar, inclusive, contaria com 10 quartos.

Uma retroescavadeira foi usada para colocar abaixo a edificação de alvenaria, que já tinha todas as paredes erguidas com tijolo e cimento, além de vigas metálicas. As portas estavam delimitadas e o telhado já havia começado a ser construído. Ninguém sabe até agora de onde veio o dinheiro para comprar o material usado na obra irregular no terreno público.

"A construção era irregular, estava em andamento sem qualquer participação de engenharia e arquitetura, o que colocaria em risco a segurança do Complexo e de quem estivesse ali, e com origem da verba desconhecida", afirmou à CNN o secretário Victor Hugo Poubel.