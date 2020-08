Governo deve distribuir R$ 7,5 bilhões do lucro do FGTS aos trabalhadores

O governo deve distribuir R$ 7,5 bilhões do lucro registrado pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em 2019 entre os trabalhadores. O Conselho Curador do Fundo se reúne nesta terça-feira (11) para autorizar a distribuição.

O crédito nas contas do FGTS deve ser realizado até o final deste mês. Segundo informações do jornal Extra, o governo fará a distribuição de modo a assegurar aos trabalhadores um ganho real (acima da inflação) e da poupança.

Tradicionalmente, as contas vinculadas ao FGTS são remuneradas a 3% ao ano, mais TR (Taxa Referencial), atualmente zerada. Essa rentabilidade já supera outros tipos de aplicação. Em 2019, o rendimento do FGTS chegou a superar 6%, com a distribuição de lucros.

Mas, neste ano, será menor porque o resultado caiu de R$ 12,2 bilhões em 2018 para cerca de R$ 9 bilhões em 2019, segundo integrantes da equipe econômica. O balanço ainda não foi publicado.