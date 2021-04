Governo do Estado anuncia medidas mais restritivas para cidades da região de Irecê

O Governo do Estado anunciou novas medidas restritivas para 25 munucípios do estado que têm Irecê como cidade polo. As medida começa a valer a partir desta terça-feira (13), na tentativa de frear a disseminação da Covid-19. A permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas ficam proibidos no período das 18h às 5h, até o dia 19 de abril. Para a maior parte do estado, o toque de recolher segue entre 20h e 5h, também até o dia 19.

O decreto com as novas restrições será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (13). Fica permitido nos 25 municípios, das 18h às 5h, apenas o deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

Além do toque de recolher das 18h às 5h, os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, bares e congêneres deverão encerrar o atendimento presencial às 17h, ficando permitido os serviços de entrega em domicílio (delivery) de alimentação até 00h.

A venda de bebida alcoólica fica proibida em todos estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega em domicílio (delivery), a partir do dia 15 abril (quinta-feira) até 5h de 19 de abril (segunda). Os estabelecimentos deverão isolar seções, corredores e prateleiras onde ficam expostas as bebidas alcoólicas.

As medidas valem para os municípios de América Dourada, Barra, Barra do Mendes, Barro Alto, Bonito, Buritirama, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Irecê, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Morro do Chapéu, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel, Souto Soares, Tapiramutá, Uibaí e Xique-Xique.

De acordo com o Governo do Estado, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio das polícias Militar e Civil, apoiará as gestões municipais para garantir o cumprimento das medidas adotadas.