Governo do Estado autoriza licitações para construção de colégio e pavimentação no Vale do Capão

O Governo do Estado vai autorizar licitações para obras no município de Palmeiras, na Chapada Diamantina, nesta terça-feira (19). A Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) poderá lançar o processo licitatório destinado à pavimentação do trecho entre a BA-849 e o acesso à Caeté-Açu (Vale do Capão). O governador Rui Costa vai participar do ato, marcado para às 9h.

Além da Seinfra, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) poderá iniciar a licitação para construção de nova unidade escolar que sediará o Colégio Estadual Professora Nilde Maria Monteiro Xavier. A pasta também receberá autorização para adotar providências para que o município tenha um ônibus escolar rural.

Ainda na terça, em Palmeiras, serão assinadas ordens de serviço para pavimentação em paralelepípedo de ruas da sede e dos povoados de Campo de João e de Pecuária, além da implantação de quatro passagens molhadas nos povoados de Casas Velhas e Serra Negra.

O Estado também assinará ordem de serviço para construção de sistema de abastecimento de água das localidades de Conceição dos Gatos, Cruz do Meio e Cruz de Baixo e dará por entregue o sistema simplificado de abastecimento da localidade de Esbarrancado.