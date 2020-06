Governo do Estado fará parceria para reabrir hospital privado em Eunápolis

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com coronavírus estão sendo preparados para a região do extremo-sul do estado, região com maiores taxas de contaminação na Bahia. Na manhã desta quarta-feira (3), em entrevista virtual concedida através das redes sociais, o governador Rui Costa anunciou a possibilidade de reabertura de um hospital privado que está fechado na cidade de Eunápolis.

“Alinhamos com a prefeitura de Eunápolis para que seja feita a solicitação de uma parceria para que a gente possa reabrir esse hospital. Mandamos equipamentos para abrir esses leitos de UTI em Eunápolis”, disse o governador durante a transmissão.

Além desta unidade, um hospital de campanha também será aberto em Teixeira de Freitas, com a criação de mais 20 novos leitos de UTI. Segundo o governador, os equipamentos para a unidade provisória devem chegar nesta quinta-feira (4). Ao todo, serão entre 30 e 40 novos leitos para terapia intensiva, a depender da capacidade de reabertura do hospital privado.

A região do extremo-sul, diante do avanço rápido no número de casos, foi alvo de ações de restrição que começaram a valer nesta quarta. Foram afetados 19 municípios da região: Itamaraju, Teixeira de Freitas, Nova Viçosa, Mucuri, Prado, Ibirapuã, Vereda, Itanhém, Medeiros Neto, Alcobaça, Lajedão, Caravelas, Eunápolis, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Itapebi, Belmonte, Itabela e Guaratinga.

Essas cidades contam apenas com serviços essenciais funcionando. Nelas, também está proibida a circulação de pessoas entre 18h e 5h. “Não podemos considerar que a solução é apenas ampliar leitos de UTI, porque não temos equipamentos nem equipe médica suficiente para abrir todos os leitos que precisaríamos se nada fosse feito”, disse o gestor estadual nesta manhã, chamando atenção para o cumprimento das medidas.

“De todas as regiões da Bahia, hoje, a que mais nos preocupa é a do extremo-sul. Tivemos essa reunião e concluímos sobre a necessária e urgente implementação de medidas de maior restrição na região”, completou o governador ao anunciar as medidas na manhã de terça-feira.

Rui chamou atenção para as taxas de crescimento de algumas cidades da região. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), casos crescem 28% ao dia em Nova Viçosa, 12% em Eunápolis, 9% em Itamaraju e Teixeira de Freitas, 6% em Porto Seguro. Todos os números maiores do que a média do estado como um todo que está em 4,6%.