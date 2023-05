Governo do Estado vai retomar obras do Centro de Convenções e do Teatro de Feira

Na manhã desta sexta-feira (5), o governador Jerônimo Rodrigues vistoriou o terreno onde serão construídas as instalações do Teatro e Centro de Convenções do município de Feira de Santana. Após cessão do imóvel pela Prefeitura, o Governo do Estado vai retomar o projeto que possui relevância estratégica para áreas da economia e cultura.

A obra está parada desde 2004 e a cessão foi um requisito proposto pelo Estado para dar continuidade ao empreendimento. O termo administrativo que celebra a cessão foi publicado na semana passada. A partir de agora, a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), ficará responsável pelas intervenções no local.

“Nós começamos a limpeza aqui no dia seguinte ao que a Prefeitura comunicou a cessão desse terreno, após a aprovação da Câmara de Vereadores. E hoje estamos fazendo essa vistoria com a equipe técnica. Ainda não é definitivo, mas a Conder entende que a estrutura é boa, tanto a metálica quanto a de concreto, que ainda não foi danificada pelo tempo. Mas, a equipe está tratando de fazer a análise técnica”, detalhou Jerônimo.

O terreno tem uma área de mais de 24 mil metros quadrados e duas edificações, uma do teatro e outra do Centro de Convenções. Já a área externa contempla o estacionamento com capacidade para cinco ônibus e cerca de 180 vagas para carros. Conforme o governador, a previsão é de que, ainda neste mês de maio, seja feita uma nova etapa da licitação para a obra. “Vamos concluir tanto a parte do auditório do teatro, quanto o entorno, que é o estacionamento. Agora, o objetivo é atualizar o projeto e licitar”.

Reunião com empresários

Também em Feira de Santana, na noite desta quinta-feira (4), Jerônimo Rodrigues se reuniu com mais de 60 empresários da região. Também participaram do encontro representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), da Associação Comercial, do Sindicato do Comércio, do Centro das Indústrias e do Instituto Pensar Feira.

“Nós escutamos hoje 14 pontos de demanda, que eram esperadas e trazem temas como o saneamento, a capacidade do Centro de Abastecimento (Ceasa), a rodoviária e ações para o fomento do setor avícola. Então, eu também pedi que eles me apresentassem propostas e, ao final, os empresários nos dão oportunidade de continuar aquelas ações que já estão encaminhadas e pensar novas ações. Estamos desenhando um documento que vai indicar quais são os vetores e onde eles podem ser instalados em Feira de Santana”.

O presidente do CDL e um dos coordenadores da reunião, Luís Mercês, afirma que é a primeira vez que o setor tem a oportunidade de se reunir com um governador. “Não me recordo de quando tivemos aqui um governador que estivesse tão presente na sociedade, procurando escutar e entender os problemas locais e achar soluções compartilhadas. Isso é um marco em Feira de Santana e na administração estadual. É um novo momento para se construir, a iniciativa privada junto com o governo, soluções para os problemas da cidade”, disse.

O encontro contou, ainda, com a presença de secretários do Estado e da primeira-dama, Tatiana Velloso, além de outras autoridades. A reunião foi realizada na área de eventos do NH Hotel, empreendimento que foi inaugurado nesta quinta no município, e contou com a presença do governador.