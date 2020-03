Governo do Rio confirma primeira morte por coronavírus

O governo do Rio de Janeiro confirmou a primeira morte por coronavírus no estado. A vítima é uma mulher de 63 anos que estava no grupo de risco para a Covid–19. Ela morreu na última terça-feira (17), mas a informação foi divulgada nesta quinta (19). Já o caso em Niterói ainda não está na estatística oficial porque está à espera da contraprova.

"Estamos todos consternados e tristes. Meus sentimentos a familiares e amigos. Esse vírus nos atinge a todos. É momento de reflexão e de pensarmos nos que mais amamos. É por isso que reforço para que as pessoas não saiam de casa, que orem e que acompanhem todas as orientações do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde, para que sigamos juntos unidos contra esse mal que assola o mundo”, lamenta o governador Wilson Witzel.

A paciente era diabética e hipertensa, e apresentou sintomas no domingo (15). Deu entrada em uma unidade de saúde do município na segunda (16), apresentou piora no quadro e morreu na terça. O material de análise para saber se ela tinha covid-19 chegou ao laboratório nesse mesmo dia.