Governo emite nota com recomendações para combater a covid-19 no verão

O verão na Bahia deve ter comportamentos e medidas diferentes, devido à pandemia. Uma nota técnica divulgada pelo governo do estado recomenda uma série de medidas a serem adotadas durante o período. Entre elas, estão a proibição de mais de 4 pessoas em mesas de bares e de realização de festas, shows e apresentação de música ao vivo.

A nota é dividida com recomendações para rede hoteleira, praias e ambientes públicos, companhias marítimas, embarcações marítimas, bares e restaurantes, trilhas e recomendações gerais para os turistas.

Em todos os pontos, as recomendações reforçam a necessidade do uso de máscara e do distanciamento social, além do uso de álcool a 70% e lavagem das mãos.

Também há a proibição de aglomeração, que é caracterizada, segundo o documento, pela presença de mais de uma pessoa por metro quadrado. A proibição de festas, shows e apresentações de música ao vivo também não devem acontecer.

Para as praias, está proibida a entrada de ônibus de turismo em todo o estado, e a necessidade da distância de 2 metros entre cadeiras, mesas e sombreiros.