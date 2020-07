Governo entrega obras para abastecimento de água em Igrapiúna, no Baixo-Sul

Obras de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água de Igrapiúna, no Baixo-Sul, foram entregues pelo governo do estado na trde desta segunda-feira (20). As intervenções contaram com R$ 913 mil de investimento em recursos próprios.

O governador Rui Costa lembrou, durante a entrega, que ampliar o acesso à água tratada para a população é uma das prioridades de governo. “Este é um investimento importante, pois garante a qualidade e quantidade suficiente pra que não haja interrupção do abastecimento de água na cidade. Foi feito esse investimento, inclusive, sob todos os cuidados ambientais pra reutilização de água e resíduos de tratamento”, comentou.

A principal estrutura do sistema fica no bairro Pascásio Lima, na sede do município.

O governador também inaugurou a pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial em ruas do bairro Edrizio Régis. Nesta ação, executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), foram aplicados R$ 333 mil.

Ainda em Igrapiúna, foi feita a entrega simbólica de 297 certificados de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (Car). O documento é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, a fim de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, e com ele, pequenos agricultores têm acesso a financiamentos e outros benefícios.

O governador autorizou ainda a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar três convênios no âmbito do projeto Bahia Produtiva, em um investimento total de R$ 555 mil, que beneficiam diretamente 81 famílias. Rui finalizou a agenda visitando o Colégio Estadual Professor Neilton Lima Moreira.