Governo federal entrega recuperação de rodovia no oeste da Bahia

O Governo Federal entrega, nesta quarta-feira (10), 88,6 quilômetros de pista recuperada na BR-349, no oeste da Bahia. A obra executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), localizada no trecho entre o Km 752,8 e o Km 841,4, fica próxima aos municípios de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe. O investimento total foi de R$ 8 milhões.

Com a obra finalizada, os usuários da rodovia terão melhores condições de trafegabilidade, com mais conforto e segurança. As equipes do Dnit realizaram os serviços de aplicação da camada de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), tapa buraco e microrevestimento asfáltico, limpeza e manutenção dos dispositivos de drenagem e sinalização horizontal e vertical na rodovia.

Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a finalização da obra foi um compromisso do Governo Federal com o interior baiano.

“Mesmo diante da pandemia que estamos vivendo, o DNIT está executando e finalizando obras que são importantes para o desenvolvimento do Brasil. Importante manter a nossa infraestrutura funcionando e escoar a produção do interior baiano”, destacou.

Já para o diretor-Geral do Dnit, General Santos Filho, essa é a 23ª entrega da autarquia durante o período da pandemia. “Nossas equipes têm tomado as devidas precauções de saúde e as obras continuam, em busca de entregar resultados à sociedade. Essa recuperação na Bahia era aguardada há muito tempo e temos a alegria de concretizar isso”, afirmou.

Reprodução

Economicamente, o trecho baiano da BR-349 tem papel fundamental para o escoamento da produção da região agrícola irrigada pelo Rio São Francisco, nas proximidades de Serra do Ramalho. Além disso, a rodovia tem grande relevância religiosa, sendo o caminho feito por romeiros, principalmente da região Centro-Oeste, com destino à cidade de Bom Jesus da Lapa.

Os colaboradores do Dnit continuam trabalhando nos serviços de roçada, capina, caiação de meio-fio e recuperação de acessos à rodovia e travessias urbanas. O contrato de manutenção tem previsão de término no primeiro semestre de 2021. Com informações das assessorias de comunicação do Dnit e Ministério da Infraestrutura.