Governo Federal não fornece medicamentos de alto custo para Bahia há 3 anos, diz Sesab

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) informou, na tarde desta terça-feira (22) que 12 mil pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitam de medicamentos de alto custo estão sendo afetados pelo não fornecimento dessas drogas pelo Governo Federal.

A irregularidade na entrega desses medicamentos ocorre desde 2019, conforme Luiz Henrique d’Utra, superintendente de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia (Saftec), da Sesab.

De acordo com o órgão, no momento existem 16 itens de medicamentos com falta total e mais 11 em risco de desabastecimento, o que representa um valor estimado em R$ 15 milhões. São medicamentos para doenças como Alzheimer, glaucoma, HIV/Aids, doença de Parkinson e anemia falciforme, entre outros, que têm a compra centralizada no Governo Federal, que consegue fazer a aquisição por preços mais acessíveis.

O superintendente da Saftec explica que existem medicamentos cuja compra cabe aos municípios, outros ao estado e outros ainda ao Governo Federal. No caso dos remédios de alto custo, de responsabilidade do Governo Federal, e que estão em falta ou risco de falta, alguns importados, o estado não teria recursos para a aquisição, e alguns nem são encontrados para compra na Bahia.

Confira lista: