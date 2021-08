Governo inaugura setor de hemodinâmica no Hospital do Oeste em Barreiras

O Governador Rui Costa inaugurou nesta segunda-feira (16) o setor de hemodinâmica do Hospital do Oeste, que está localizado em Barreiras Foram investidos R$ 5,5 milhões nas instalações e em equipamentos de alta qualidade como o angiógrafo, equipamento que possibilita a execução de exames radiográficos em vasos sanguíneos.

Na ocasião, Rui falou sobre o que a entrega representa para a região oeste. “É um marco histórico, porque é o primeiro serviço de hemodinâmica da região oeste. Isso é fundamental e importante para salvar vidas. Este tipo de procedimento até então não era feito aqui e sabemos que, em casos cardíacos, o tempo pode fazer diferença entre a vida e a morte. E, no mês de novembro, voltaremos a Barreiras para inaugurar o serviço de oncologia e os novos leitos de UTI. Portanto, o Hospital do Oeste foi requalificado, ampliado, e atenderá todas as complexidades da saúde. Isso junto com a policlínica, que já entregamos e está em funcionamento”. As obras no hospital incluíram também a construção de um novo necrotério.

Agora, o Hospital do Oeste é o único em funcionamento na região que disponibiliza procedimentos como cateterismo, angioplastia coronariana, arteriografia vascular, e radiologia. A inauguração vai atingir cerca de 1 milhão de habitantes da região, que têm o hospital como referência Lilian Rocha, diretora administrativa do hospital, afirmou que tanto a ampliação do espaço como a chegada de equipamentos de última geração vão proporcionar aos cidadãos um atendimento mais rápido e eficaz.

Secretária de Saúde em exercício, Tereza Paim também comentou sobre a inauguração e declarou que o hospital fica mais preparado para ações de diagnóstico e tratamento. “Como a Bahia tem uma territorialidade imensa, o setor de hemodinâmica é muito importante para a população do oeste. A região passa a contar com esse serviço que é uma subespecialidade da cardiologia, da vascular e da neurologia, com os exames de hemodinâmica, como o cateterismo. São intervenções tanto para o diagnóstico quanto para a realização terapêutica, neurointervenção e cardiovascular”, afirmou a secretária.

Educação

O governador ainda autorizou a ampliação e implantação de centros esportivos no Colégio da Polícia Militar Professor Alexandre Leal Costa e no Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) da Bacia do Rio Grande, ainda em Barreiras. Ainda na ocasião, houve uma entrega de ônibus escolares para os municípios de Angical, Barreiras, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Ibotirama, Luís Eduardo Magalhães, Morpará, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, Santana, São Desidério e São Félix do Coribe.

Agricultura

O governador entregou um caminhão-pipa e autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a firmar convênios, no valor de R$ 6 milhões, para a agricultura familiar em 19 municípios da região. Os recursos serão utilizados em ações de assistência técnica e extensão rural, regularização fundiária e ambiental, aquisição de insumos e equipamentos produtivos e agroindustrialização.

Já a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) foi autorizada a realizar licitação para a construção de sistemas de abastecimento de água que vão beneficiar 28 localidades de Barreiras, Angical, Baianópolis, Cristópolis e Riacho de Santana. O investimento será de R$ 7,3 milhões, por meio do programa Água para Todos.

A agenda do governador em Barreiras incluiu uma reunião com os prefeitos que fazem parte do Consórcio Intermunicipal dos Municípios do Oeste da Bahia (Consid) e um encontro com representantes da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa)