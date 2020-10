Governo manda 71 soldados para reforçar combate a fogo no Pantanal

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou nesta sexta-feira (9) que vai aumentar o efetivo da Força Nacional que ajuda a conter os incêndios na região do Pantanal do Mato Grosso do Sul. Ao todo, serão 71 bombeiros militares mobilizados temporariamente do Distrito Federal e de Santa Catarina. Eles atuarão na região por 30 dias, prazo que poderá ser prorrogado.

“Os militares do Distrito Federal partirão nesta sexta-feira (9) e os de Santa Catarina também estão em processo de mobilização e já se encontram no estado combatendo o fogo”, informou o ministério.

A medida atende a um pedido do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Segundo o ministério, as despesas com o custeio das diárias ficarão a cargo do governo federal.

De acordo com o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP), Renato Paim, o envio emergencial está sendo tratado com os estados desde quando o ministro da Justiça, André Mendonça, manifestou apoio a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

“O apoio ao estado sul-mato-grossense respeita o pacto federativo. Entramos em contato com as secretarias de segurança pública de todo o país para que juntos reforcemos o combate às queimadas”, destacou.