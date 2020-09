Governo nomeia 25 aprovados em concurso para auditor fiscal

Serão nomeados neste sábado (12), pelo Governo da Bahia, os 25 candidatos convocados em março deste ano que foram aprovados no concurso público para auditor fiscal do Estado.

As nomeações incluem 10 candidatos para a área de Administração, Finanças e Controle Interno; 7 para o setor de Tecnologia da Informação; e 8 que atuarão com o setor de Administração Tributária.

O decreto que determina a nomeação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e pode ser consultado no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br).

O concurso para auditor fiscal foi realizado em fevereiro de 2019 e ofereceu 60 vagas. A divulgação do resultado final e a homologação ocorreram no dia 17 de dezembro do mesmo ano. O concurso público tem validade de um ano, podendo ser renovado por igual período.

O certame foi promovido pelas secretarias da Administração (Saeb) e da Fazenda (Sefaz-BA) e teve organização da Fundação Carlos Chagas (FCC).